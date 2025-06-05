ABD, DEAŞ'a Karşı Operasyon Düzenledi

ABD, Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda, destek verdikleri koalisyon güçlerince 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 21-27 Mayıs tarihleri arasında Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda, koalisyon güçlerinin DEAŞ üyesi 2 kişiyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu dönemde Irak'ta 5, Suriye'de 1 olmak üzere toplam 6 operasyon düzenlendiği belirtilerek, operasyonlarda biri üst düzey olmak üzere 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda silahın ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonların, DEAŞ'ın yeniden yapılanma sürecini, saldırı planlarını koordine etme çabalarını ve siviller ile koalisyon güçlerine yönelik saldırı kapasitesini sekteye uğratmayı hedeflediği ifade edildi.

ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonları (CJTF-OIR) ile birlikte sürdürülen mücadelede, terör örgütüne karşı kararlılığın devam ettiği vurgulandı.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, "Bu gibi operasyonlar CENTCOM'un müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte DEAŞ'ın bölgede kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki kararlılığının altını çizmektedir." ifadesini kullandı.