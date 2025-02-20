ABD'den Çin'e Güney Çin Denizi Uyarısı

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ABD, Çin donanmasına ait bir helikopterin ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde Filipinlere ait devriye uçağının 3 metre yakınında "tehlikeli manevralar" yaparak uçmasını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu uçuşun Filipinlere ait devriye uçağındaki mürettebatın sağlığını "tehlikeye attığı" belirtildi.

Açıklamada, Çin donanmasına ait bir helikopterin ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde Filipinlere ait devriye uçağının 3 metre yakınında "tehlikeli manevralar" yaparak uçması kınanarak "Çin'in bu gibi pervasız eylemleri ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer ve uçuşlar için bir tehdit oluşturmaktadır." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin "açık ve özgür" Hint-Pasifik için müttefiklerini desteklemeyi sürdüreceği kaydedilen açıklamada, ihtilafların uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi ve "mücbir eylemlerden" kaçınılması için Çin'e çağrı yapıldı.

Çin'e ait askeri helikopter, 18 Şubat'ta, ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığlığı'nda Filipinlere ait devriye uçağının 3 metre yakınında "tehlikeli manevralar" yaparak uçmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.