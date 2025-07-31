ABD'den Filistinli Yetkililere Yaptırım - Son Dakika
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ABD'den Filistinli Yetkililere Yaptırım

31.07.2025 21:39
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ABD, bazı Filistinli yetkilileri 'barışı tehlikeye attıkları' gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "bölgedeki barışı tehlikeye attığı" gerekçesiyle bazı Filistinli yetkilileri yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize verilmeyeceğini açıkladı.

Bakanlığın Kongre'ye gönderdiği bildirimde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi'nin (FY), 1989 ve 2002 tarihli taahhütlerine uymadığı ileri sürüldü.

Bakanlık, Filistinli yetkililerin "bölgesel barışı tehlikeye atacak" adımlar attığını, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi kuruluşlar aracılığıyla İsrail ile çatışmayı uluslararasılaştırmaya çalıştığını ve "terörizmi desteklediğini" savunarak yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Bu kapsamda, ABD yönetimi ilgili Filistinli yetkililere vize verilmeyeceğini aktardı.

Kaynak: AA

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