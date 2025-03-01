ABD, İsrail'e 3 milyar dolar değerinde yeni silah satışına onay verdi - Son Dakika
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ABD, İsrail'e 3 milyar dolar değerinde yeni silah satışına onay verdi

ABD, İsrail\'e 3 milyar dolar değerinde yeni silah satışına onay verdi

ABD yönetimi, İsrail'e yaklaşık 3 milyar dolar değerinde yeni silah satışına onay verdi. Satış onayı buldozer, bomba ve mühimmatı kapsıyor.

01.03.2025 01:16
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ABD yönetimi, İsrail'e aralarında çok sayıda buldozer, bomba, çeşitli mühimmat ve diğer askeri ekipmanların olduğu yaklaşık 3 milyar dolar değerinde yeni silah satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının İsrail'e yeni silah satışlarına onay verdiğini duyurdu.

ÜÇ AYRI SATIŞA ONAY

Üç ayrı silah satış onayı için Kongre'ye resmi bildirim yapılırken Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'de, silah satışlarını önleyecek bir adım beklenmiyor.

DSCA'nın ilk açıklamasına göre, ABD İsrail'e çok sayıda D9 buldozerle ilgili ekipmanların satışına onay verirken bu satışın 295 milyon dolar civarında olduğu belirtildi. Diğer açıklamada İsrail'e toplam değeri 2 milyar doları geçen çok sayıda ve çeşitte bomba ve ilgili parçaların satışına da onay verildiği kaydedildi.

TOPLAM 3 MİLYAR LİRA

Ajanstan yapılan son açıklamada ise İsrail'e toplam değeri 675 milyon doları bulan mühimmat, güdüm kitleri ve mühimmat desteği ve ilgili teçhizatın satışına onay verildiği ifade edildi. ABD'den İsrail'e yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni silah satış onayı, Donald Trump yönetiminin bu ay içinde verdiği ikinci satış paketi olarak kayıtlara geçti.

NE OLMUŞTU?

Trump yönetimi, birkaç hafta önce de İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan silah satışına onay vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e 3 milyar dolar değerinde yeni silah satışına onay verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Acik:
    kâfirler bu dünyada yaşar diğer dünyada da cehennemi yaşar lakin müslüman müslüman gibi yaşarsa diğer dünyada onu bekleyen güzel bir dünya var. 3 0 Yanıtla
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