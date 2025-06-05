ABD'den NATO Savunma Harcamaları Vurgusu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Donald Trump yönetiminin NATO'ya bağlı olduğu ancak diğer müttefiklerin savunma harcamalarını artırması yönündeki ısrarlı beklentisine dair mesajını tekrarladı.

Hegseth, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı girişinde Genel Sekreter Mark Rutte ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

Rutte'ye teşekkür eden Hegseth, "Birçok farklı bakış açısına öncülük etmek için kolay bir yer değil ancak herkes ortak savunmamıza ilişkin bir anlayış ve bağlılık paylaşıyor." dedi.

Pete Hegseth, "İddia ediyorum ki NATO'yu yeniden bir ittifak olarak dizayn etmek için Başkan Donald Trump'tan daha fazlasını yapan olmadı." ifadesini kullandı.

Trump'ın geri kalan müttefiklere savunmada üstlerine düşen sorumluluğu ABD'ye bırakmamaları gerektiği çağrılarına değinen Hegseth, "Burada olmamın nedeni, NATO'daki her ülkenin, karşı karşıya olduğumuz tehditlerin bir kabulü olarak yüzde 5 seviyesinde katkıda bulunması gerektiğini anlamasını sağlamaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Hegseth, "ABD, müttefiklerimizin yanında olmaktan gurur duyuyor ancak mesajımız açık olmaya devam edecek. Güç yoluyla caydırıcılık ve barış tamam ancak bu yalnızca ABD'ye güvenerek olamaz." diye konuştu.

Yeni yetenek hedeflerinde anlaşma sağlanacak

Rutte de Hegseth ve Trump'ın ilk günden beri mesajları konusunda çok net olduğunu belirterek, "Bugün önemli bir toplantı olacak çünkü bugün NATO topraklarında 1 milyar insanı güvende tutmak için ileriye dönük olarak ihtiyaç duyduğumuz 'yetenek hedefleri' konusunda anlaşacağız." dedi.

Lahey'de 24-25 Haziran'da yapılacak bu yılki zirvede savunma harcamalarında yeni hedef üzerinde anlaşılacağına işaret eden Rutte, "Tüm bu hedefleri yerine getirmek istiyorsak çok daha fazla harcama yapmamız gerektiğini zaten biliyoruz. Bu arada, bunu yaparak Kanada ile Avrupa ve ABD arasında harcamalar açısından da eşitleme yapacağız. ABD'nin NATO'ya tam bağlılığı mevcut ancak aynı zamanda Avrupa ve Kanada müttefiklerinin harcamaları artıracağı beklentisi de var." tespitinde bulundu.

Genel Sekreter, Lahey zirvesinde bu konuda anlaşılacağından emin olduğunu dile getirerek, NATO'nun sahip olması gereken yeteneklerden en önemlilerini "hava savunma sistemleri, manevra kabiliyetine sahip kara unsurları, uzun menzilli füzeler, komuta ve kontrol sistemleri" olarak sıraladı.