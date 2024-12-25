ABD'den Ukrayna'ya 1 Milyar Dolarlık Yardım

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KİEV, 25 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ABD'nin ülkesine dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan fonlarla desteklenmiş 1 milyar dolarlık mali yardımda bulunduğunu açıkladı.

Şmıgal salı günü Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu, ABD'nin dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak tahsis etmeye hazırlandığı 20 milyar dolarlık planın ilk dilimini oluşturuyor" dedi.

Ukrayna Maliye Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada fonların Dünya Bankası'nın İkinci Büyüme Vakfı Kalkınma Politikası Kredisi kapsamında hibe yardımı olarak sağlandığını açıkladı.

ABD'nin yardımı, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirle 50 milyar dolar destek sağlamayı öngören geniş kapsamlı taahhüdü çerçevesinde sağlandı.

Basında çıkan haberlere göre G7 ülkeleri Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu.