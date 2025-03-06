ABD'den Ukrayna'ya Destek Kesildi

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WASHINGTON, 6 Mart (Xinhua) -- ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya silah sevkiyatının kesilmesinin yanı sıra bu ülkeye istihbarat desteğini de durdurduklarını söyledi.

Ratcliffe, çarşamba günü Fox Business'ten Maria Bartiromo'ya verdiği demecinde "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda soru işaretleri olan ABD Başkanı Trump, desteği durdurmaya karar verdi" ifadesini kullandı.

Trump ile Zelenskiy arasında cuma günü Beyaz Saray'da gergin bir görüşme yaşanmış, bu görüşme sırasında Trump, yardımları için Zelenskiy'den minnettarlık göstermesini istemişti. Görüşmenin ardından Zelenskiy'nin, Trump ile maden anlaşması imzalamadan Beyaz Saray'dan ayrılması istendi.

Sonrasında Zelenskiy, Trump'a bir mektup göndererek, "kalıcı barışı sağlamak için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu" belirmişti.

Ratcliffe, "Bunu düşünmek için şans vermek istiyorum. Zelenskiy'nin yanıtını gördünüz. Dolayısıyla askeri olarak ve istihbarat bağlamında kesilen desteğinin devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

"Ukrayna ile omuz omuza çalışacağımızı düşünüyorum" diyen Ratcliffe, Washington ve Kiev'in "barış müzakerelerinin ilerlemesi için dünyayı daha iyi bir yere getirmek" üzere birlikte çalışacaklarını ifade etti.