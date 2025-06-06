ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Yaptırım

SACRAMENTO, 6 Haziran (Xinhua) -- ABD, savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrailli yetkililer ve ABD personeli hakkında soruşturma başlatan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin dört yargıcına karşı yaptırım açıkladı.

Perşembe günü açıklanan yaptırım kapsamında yargıçların ABD'deki mal varlıkları dondurulurken ülkeye girişlerine de kısıtlamalar getirildi.

ABD ile mahkeme arasında süregelen gerilimindeki son gelişmeyi teşkil eden karar, yargı bağımsızlığını zedeleme potansiyeli taşıdığı gerekçesiyle mahkeme ve bazı insan hakları örgütleri tarafından eleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptırımların ABD'nin müttefiklerine yönelik soruşturma başlatan yargıçlar Reine Alapini-Gansou (Benin), Beti Hohler (Slovenya), Luz del Carmen Ibanez Carranza (Peru) ve Solomy Balungi Bossa'yı (Uganda) hedef aldığını belirtti.

Alapini-Gansou ve Hohler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki eylemlerle ilgili tutuklama kararlarını onaylamış, Ibanez Carranza ve Bossa ise ABD'nin Afganistan'daki askeri faaliyetlerine ilişkin soruşturmalara nezaret etmişti.

Yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanmasına ilişkin 6 Şubat tarihli kararnamesi kapsamında yürürlüğe girdi. 2002 yılında 125 ülke tarafından onaylanan Roma Statüsü uyarınca kurulan mahkeme, savaş suçları ve soykırımla mücadele etmek üzere bağımsız olarak faaliyet gösteriyor.