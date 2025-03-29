ABD'den Yemen'e Hava Saldırıları: 1 Ölü, 4 Yaralı

- ABD'den Yemen'e 26 hava saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
SANA - ABD'nin Yemen'in farklı kentlerine 26 hava saldırısı düzenledi, 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
ABD ordusu, cuma akşamı İran destekli Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana, El-Cevf ve Saada'ya 26 hava saldırısı gerçekleştirdi. Yemen medyası, Saada'daki saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı. ABD'nin cuma günü sabah saatlerinde ise 43 saldırı düzenlediği, aynı gün toplamda 69 saldırı geçekleştirdiği öğrenildi.
ABD, Gazze'ye insani yardıma izin verilmediği takdirde İsrail hedeflerine saldırılara devam edeceğini belirten Yemen'deki Husilere 15 Mart'ta askeri operasyon başlatmıştı.
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