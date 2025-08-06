ABD'den Zambiya ve Malavi'ye Vize Teminatı

WASHINGTON, 6 Ağustos (Xinhua) -- Trump yönetimi, Zambiya ve Malavi'den yapılan bazı turistik vize ve iş vizesi başvuruları için 15.000 ABD dolarına kadar teminat isteyecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde salı günü yapılan duyuruda, "Bu ülkelerden herhangi biri tarafından verilmiş pasaportla seyahat eden ve B1/B2 vizesi için şartları karşılayan vatandaş ve yabancı uyrukluların, 20 Ağustos 2025 tarihinden itibaren vize görüşmesi sırasında belirlenecek 5.000, 10.000 veya 15.000 ABD doları tutarında teminatı yatırması gerekmektedir" denildi.

20 Ağustos'ta başlayıp önümüzdeki yılın 5 Ağustos'una kadar sürmesi planlanan pilot programın kapsamında getirilen zorunluluk, ABD'ye iş ya da turizm amaçlı seyahat için B-1 ya da B-2 vizesi başvurusunda bulunan belli yabancı ülke vatandaşları için geçerli olacak. Genellikle ülkede en fazla 6 ay kalışa izin veren vizelerin süresi bazı durumlarda uzatılabiliyor.

Duyuruda programa dahil edilecek ülkelerin listesinin değişebileceği belirtildi.

"Bu zorunluluk, başvurunun nereden yapıldığına bakılmaksızın uygulanacaktır" denilen duyuruda, "teminat gösterilmesinin vize verileceği anlamına gelmediği, ve konsolosluk görevlisi tarafından yönlendirilmeden yatırılan teminatların iade edilmeyeceği" vurgulandı.