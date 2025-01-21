ABD Enerji Acil Durumu İlan Etti

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WASHINGTON, 21 Ocak (Xinhua) -- Enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla bir başkanlık kararnamesi çıkaran ABD Başkanı Donald Trump, ulusal enerji acil durumu ilan etti.

ABD federal hükümeti tarafından pazartesi günü yayımlanan ve türünün ilk örneği olan bu acil durum kararnamesiyle, federal hükümetin acil durum yetkilerini kullanarak enerji üretimini artırmada elini güçlendirmesi bekleniyor.

ABD, dünyanın en büyük ham petrol ile doğalgaz üreticisi ve aynı zamanda dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olarak öne çıkıyor.