ABD, Fas'ın Batı Sahra Üzerindeki Egemenliğini Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Fas'ın Batı Sahra Üzerindeki Egemenliğini Destekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tekrar tanıdıklarını açıkladı.

09.04.2025 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin, Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıdığını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'un açıklamasına göre, Rubio, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefon görüşmesi yaptı.

Rubio, görüşmede, Washington yönetiminin, Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıdığını yineledi.

Bakan Rubio, ABD'nin, Fas'ın "ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik" önerisini, bölgesel anlaşmazlığa "adil ve kalıcı bir çözüm için tek temel" olarak desteklediğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki yaklaşımını anımsatarak, bölgesel anlaşmazlığa yönelik taraflara "gecikmeden müzakerelere başlamaları" çağrısı yapan Rubio, "ABD, Fas egemenliği altında gerçek özerkliğin tek uygulanabilir çözüm olduğuna inanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Batı Sahra ve tarihten gelen sorunlar

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Washington, Batı Sahra, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Fas'ın Batı Sahra Üzerindeki Egemenliğini Destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı
Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek
CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi
Özgür Özel’in seçildiği kongrenin iptali için YSK’ya itiraz Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

08:07 Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi
07:44 Özgür Özel’in seçildiği kongrenin iptali için YSK’ya itiraz Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
07:35 Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
07:21 ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
06:16 Dominik Cumhuriyeti’nde Eğlence Mekanı Çöktü Dominik Cumhuriyeti'nde Eğlence Mekanı Çöktü
10:09 Teşkilat dizisinden Survivor’a Güzel oyuncuya aşkını ilan etti Teşkilat dizisinden Survivor'a! Güzel oyuncuya aşkını ilan etti
10:08 Görüntüsü olay Şeyma Subaşı, Miami’de denize üstsüz girdi Görüntüsü olay! Şeyma Subaşı, Miami'de denize üstsüz girdi
10:02 CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
09:36 Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek
09:32 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı
09:21 Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
09:16 Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
09:14 Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
09:12 Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 08:27:10. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, Fas'ın Batı Sahra Üzerindeki Egemenliğini Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement