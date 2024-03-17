ABD, Gazze'ye 13. kez yardım ulaştırdı

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NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine Filistinlilerin temel ihtiyaçlarına yönelik havadan 13. kez yardım ulaştırıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım sağlamak amacıyla, 17 Mart 2024 günü yerel saatle 12.06'da Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 13'üncü kez gerçekleştirilen hava operasyonunda, iki adet C-17 Globemaster III ABD Hava Kuvvetleri uçağı ve insani yardım malzemelerinin havadan dağıtımında uzmanlaşmış ABD askerlerinin görev aldığı belirtildi.

Paraşütle atılan yardım paketlerinde, en az 28 bin 800 öğün yemek ve 34 bin 500 yarım litrelik şişe su bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin diğer ülkelerle ortaklaşa gerçekleştirdiği hava yardımlarının, "insanların acılarını hafifletmeye yönelik" olduğu ve "sivillerin kritik yardımlara erişmesine olanak sağlayan" bu yardımların devam edeceği kaydedildi.