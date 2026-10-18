ABD genelinde Krallara Hayır protestolarında binlerce kişi erken oy çağrısı yaptı

NEW ABD genelinde, "Krallara Hayır (No Kings)" protestolarında bir araya gelenler, Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koydu.

Geçen yıl haziran ve ekimde düzenlenen Trump karşıtı "Krallara Hayır" protestolarından sonra bu yıl da gerçekleştirilen ABD genelindeki gösterilerde, binlerce kişi meydanları doldurdu.

Başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere ülkenin değişik bölgelerinde protestolara katılanlar, bu yıl özellikle 3 Kasım'da yapılacak ara seçimleri gündeme taşıdı.

Ara seçimlerde oy kullanılması çağrısı yapıldı

Ülke genelinde düzenlenen gösterilerin ana temasını "Krallar Yok: Erken Oy Kullanın" başlığı oluşturdu, bu başlık altında Amerikalılar Trump yönetimine karşı oy kullanmaya çağırıldı.

Protestoların organize edildiği NoKings internet sitesinde "seçimlerin saldırı altında" olduğu belirtilerek, "Seçimlerimize olan güveni sarsmak ve insanların seslerini duyurmalarını zorlaştırmak için ülke genelinde şu anda çeşitli girişimler yapılıyor. Demokrasimiz, her seçmen adayının korkutma, müdahale veya engeller olmadan özgürce katılım hakkına sahip olmasına bağlıdır." ifadeleri paylaşıldı.

Başkent Washington'da yapılan protestolarda göstericiler, ellerinde "Oyunuz sesinizdir" ve "Amerikan yanlısı olan Trump karşıtıdır" şeklindeki pankartlarla Beyaz Saray civarından ABD Kongre Binası'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Yine başkentteki Lincoln Anıtı civarında toplanan yüzlerce kişi, ellerinde "Erken oy verin" ve "Oyuma dokunmayın" yazılı pankartlarla Trump yönetimini protesto etti, gösteride zaman zaman alanda çalan müzik eşliğinde danslar edildi.

New York kentindeki Washington Square Park'ta bir araya gelen göstericiler de ellerinde dövizler taşıyarak slogan attı, yaklaşan 2026 ara seçimleri öncesinde vatandaşlara sandığa gitme ve oy kullanma çağrısında bulundu.

Gösteride, sivil katılıma dikkat çekilirken yapılan konuşmalarda ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin göçmenlik ve İran'a yönelik savaş da dahil politikalarına tepki gösterildi.

Trump'a ve yönetimine karşı gösteriler California, Texas, Georgia, Arkansas, West Virginia gibi ülkenin değişik eyaletlerindeki şehirlerde de sürdü.

"Krallara Hayır" protestoları ilk defa geçen yıl gerçekleştirilmişti

ABD genelinde binlerce kişi, Başkan Donald Trump'ın 79. doğum günü olan 15 Haziran 2025'te düzenledikleri ilk "Krallara Hayır" gününde, Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koymuştu.

Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" protestolarının ikincisi de 18 Ekim 2025'te gerçekleştirilmişti.

Organizatörler, hazirandaki ilk gösterilere ABD genelinde 5 milyon, ekimdeki gösterilere de 7 milyondan fazla kişinin katıldığını belirtmişti.