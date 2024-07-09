ABD güçleri Nijer'den çekiliyor

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NİAMEY, 9 Temmuz (Xinhua) -- Nijer Savunma Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı, ABD güçlerinin teçhizatlarıyla birlikte Nijer topraklarından çekilmesinin ilk aşamasının sona erdiğini duyurdu.

Duyuru, Pazartesi günü Amerikan Büyükelçisi Kathleen FitzGibbon ile iki ülkenin sivil ve askeri yetkililerinin katılımıyla, Nijer'in başkenti Niamey'deki 101 numaralı hava üssünde, ABD'nin haklarını Nijer ordusuna devreden belgelerin imzalandığı törende yapıldı.

Nijer Ordusu Genelkurmay Başkanı Albay Mamane Sani Kiaou'ya göre söz konusu anlaşma, Niamey, Agadez, Ouallam ve Diffa'da bulunanlar da dahil olmak üzere Nijer'deki tüm Amerikan askeri varlıklarının 15 Eylül'e kadar ülkeden çekilmesini öngörüyor.

Kiaou, ABD'nin 101 numaralı hava üssündeki kuvvetlerini ve teçhizatını çektikten sonra Agadez kentindeki 201 numaralı hava üssünden de çekilmesine odaklanılacağını kaydederek, "Nijerli ve ABD'li yetkililer, çekilmenin güvenli, düzenli ve sorumlu şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çalışacak" diye ekledi.

ABD birlikleri daha önce, 15 Eylül'e kadar Afrika ülkesinden resmi olarak ayrılacaklarını açıklamıştı.