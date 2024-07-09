ABD güçleri Nijer'den çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD güçleri Nijer'den çekiliyor

Nijer Savunma Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı, ABD güçlerinin teçhizatlarıyla birlikte Nijer topraklarından çekilmesinin ilk aşamasının sona erdiğini duyurdu. Nijer Ordusu Genelkurmay Başkanı Albay Mamane Sani Kiaou'ya göre anlaşma, Nijer'deki tüm Amerikan askeri varlıklarının 15 Eylül'e kadar ülkeden çekilmesini öngörüyor. Çekilme süreci güvenli, düzenli ve sorumlu şekilde gerçekleştirilecek.

09.07.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NİAMEY, 9 Temmuz (Xinhua) -- Nijer Savunma Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı, ABD güçlerinin teçhizatlarıyla birlikte Nijer topraklarından çekilmesinin ilk aşamasının sona erdiğini duyurdu.

Duyuru, Pazartesi günü Amerikan Büyükelçisi Kathleen FitzGibbon ile iki ülkenin sivil ve askeri yetkililerinin katılımıyla, Nijer'in başkenti Niamey'deki 101 numaralı hava üssünde, ABD'nin haklarını Nijer ordusuna devreden belgelerin imzalandığı törende yapıldı.

Nijer Ordusu Genelkurmay Başkanı Albay Mamane Sani Kiaou'ya göre söz konusu anlaşma, Niamey, Agadez, Ouallam ve Diffa'da bulunanlar da dahil olmak üzere Nijer'deki tüm Amerikan askeri varlıklarının 15 Eylül'e kadar ülkeden çekilmesini öngörüyor.

Kiaou, ABD'nin 101 numaralı hava üssündeki kuvvetlerini ve teçhizatını çektikten sonra Agadez kentindeki 201 numaralı hava üssünden de çekilmesine odaklanılacağını kaydederek, "Nijerli ve ABD'li yetkililer, çekilmenin güvenli, düzenli ve sorumlu şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çalışacak" diye ekledi.

ABD birlikleri daha önce, 15 Eylül'e kadar Afrika ülkesinden resmi olarak ayrılacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

Eylül, Albay, Nijer, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD güçleri Nijer'den çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:52 Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 4 imza birden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
11:36 Amerika’da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu Amerika'da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 13:07:52. #1.13#
SON DAKİKA: ABD güçleri Nijer'den çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement