ABD, Gürcistan'daki askeri tatbikatı süresiz erteledi - Son Dakika
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ABD, Gürcistan'daki askeri tatbikatı süresiz erteledi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gürcistan'da düzenlenmesi planlanan 'Noble Partner' askeri tatbikatını, ikili ilişkilerin gözden geçirildiği bir dönemde 'süresiz' erteledi. Gürcistan hükümetinin ABD'ye yönelik asılsız iddiaları ve darbe girişimi suçlamaları nedeniyle tatbikatın uygun olmadığına karar verildi. ABD, Gürcistan güvenlik güçleriyle ortaklığını sürdüreceğini belirtti.

05.07.2024 17:49
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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gürcistan'da 25 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Noble Partner" askeri tatbikatını, ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde gözden geçirildiği bir dönemde, "süresiz" ertelediğini bildirdi.

Pentagon, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gürcistan hükümetinin ABD'nin kendilerine Ukrayna'ya destek için yeni bir cephe açma yönünde baskı uyguladığı ve iktidar partisine "darbe girişiminde" bulunduğu şeklinde "asılsız" iddialar ortaya atmasının ardından 30 Mayıs'ta ikili ilişkileri kapsamlı şekilde gözden geçirme kararı aldığı kaydedildi.

Böyle iddialar ışığında Gürcistan'da büyük boyutlu bir askeri tatbikat yapmanın uygun olmayacağına karar verildiği belirtilen açıklamada, "25 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenmesi planlanan 'Noble Partner' adlı askeri tatbikatı süresiz erteleme kararı aldık." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin Gürcistan güvenlik güçleriyle ortaklığını sürdüreceği ifade edildi.

Kararın kolay şekilde alınmadığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarının "Noble Partner" gibi tatbikatlarla kattığı değeri önemsediği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin ortak ve müfttekileriyle 2025'te planlanan "Agile Spirit" tatbikatı gibi gelecekte iş birliği fırsatlarını değerlendireceği belirtildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yakın Vaziani Askeri Üssü'nde 6 kez düzenlenen ve 2 binden fazla askerin katıldığı çok uluslu "Noble Partner" tatbikatı, Karadeniz Bölgesi'nde istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlanması için Gürcistan, ABD, bölgesel ortaklar ve müttefik ülkeler arasındaki hazırlığı ve birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Gürcistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Gürcistan'daki askeri tatbikatı süresiz erteledi - Son Dakika

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