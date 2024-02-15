ABD Hapishanelerindeki Ölümlerin Çoğu Önlenebilir - Son Dakika
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ABD Hapishanelerindeki Ölümlerin Çoğu Önlenebilir

ABD Hapishanelerindeki Ölümlerin Çoğu Önlenebilir

ABD Adalet Bakanlığı, hapishanelerde gerçekleşen intihar ve diğer ölümlerin çoğunun gerekli tedbirlerin alınması durumunda önlenebileceğini açıkladı. Bakanlık müfettişleri, intihar olan ölümlerin büyük kısmına operasyonel ve idari eksikliklerin katkıda bulunduğunu belirtti. 2014-2021 döneminde incelenen 344 mahkumun ölümünün çoğunun gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi. Müfettişler, doğru protokoller uygulandığında mahkum intiharlarının önlenebileceğini vurguladı.

15.02.2024 23:53  Güncelleme: 23:54
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ABD Adalet Bakanlığı, ülkedeki hapishanelerde 8 yılık bir süreçte gerçekleşen intihar ve diğer ölümlerin çoğunun "gerekli tedbirlerin alınması durumunda önlenebileceği" tespitini paylaştı.

Bakanlık müfettişleri, ülke hapishanelerinde yarıdan fazlası intihar olan ölümlerin büyük kısmına "çok sayıda operasyonel ve idari eksikliğin katkıda bulunduğu"na işaret ederek, ABD Federal Cezaevleri Bürosunun ihmalkarlığına dikkati çekti.

Bakanlığın raporunda, "Tekrar eden politika ihlalleri ve operasyonel başarısızlıklar kombinasyonunun, mahkum intiharlarına katkıda bulunduğu ortaya çıktı." ifadesi kullanıldı.

2014-2021 mali yılları döneminde, 187'si intihar olmak üzere, 344 mahkumun ölümünün incelendiği, bunların çoğunun "gerekli tedbirler alınmadığı için" gerçekleştiği kaydedildi.

Bakanlık müfettişleri, "doğru protokoller uygulandığında" mahkum intiharlarının çoğu zaman önlenebilir olduğunu, intihar nedeniyle ölenlerin yarısından fazlasının "hücre hapsinde" tutulduğunu aktardı.

Jeffrey Epstein'ın şüpheli intiharıyla ilgili de suçlamada bulunulmuştu

Adalet Bakanlığı müfettişleri, daha önce de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın şüpheli intiharıyla ilgili de aynı kurumu suçlamıştı.

Müfettişlerin haziran 2023'te paylaştıkları raporda, Epstein'in 2019'da New York- Manhattan'daki hapishane hücresinde, "kendini asmasına izin veren koşullara müsaade edildiğine ve zanlının öldürülmediği yönündeki resmi sonuca aykırı olacak hiçbir kanıt bulamadığına" dikkat çekilmişti.

Epstein'ın ölü bulunduğu ve şu an faaliyet dışı kalan New York'taki Metropolitan Cezaevi Merkezi de Federal Cezaevleri Bürosunca yönetiliyordu.

Adalet Bakanlığı adına federal mahkumların kaldığı cezaevlerini işleten kurumun, ABD genelinde 155 binden fazla mahkum ve 35 bine yakın çalışana sahip olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Hapishanelerindeki Ölümlerin Çoğu Önlenebilir - Son Dakika

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