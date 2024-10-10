ABD Helikopteri Tokyo'da Acil İniş Yaptı

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TOKYO, 10 Ekim (Xinhua) -- ABD'ye ait askeri bir helikopter, Perşembe günü Tokyo yakınlarında bulunan Kanagawa eyaletinin Chigasaki kentindeki bir plaja acil iniş yaptı.

Kyodo Haber Ajansı'nın ABD donanmasına dayandırdığı haberine göre üç kişilik mürettebata sahip helikopter, arıza tespitinin ardından yerel saatle 11.05 sularında tedbir amaçlı acil iniş gerçekleştirdi.

Helikopterin 15.05 sularında tekrardan uçuşa geçtiği belirtildi.

ABD Donanması, arızanın nedeni de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı vermezken, olayın "halen soruşturulmakta olduğunu" kaydetti.

Japonya Savunma Bakanlığı, acil iniş yapan H60 helikopterinin Kanagawa eyaletinde bulunan ABD'ye ait Atsugi Üssü'nden havalandığını bildirdi.

Bakanlığın bilgi toplamak üzere olay yerine bir yetkili gönderdiğini söyleyen Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, ABD tarafından kapsamlı bir güvenlik yönetimi sağlamasını talep ettiklerini ifade etti.

Ağustos ayında da ABD donanmasına ait bir helikopter Kanagawa eyaletinin Ebina kentindeki bir çeltik tarlasına acil iniş yapmıştı.