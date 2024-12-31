ABD-İngiltere Koalisyonu Yemen'e Hava Saldırısı Düzenledi

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SANA, 31 Aralık (Xinhua) -- ABD- İngiltere donanma koalisyonu, pazartesi günü geç saatlerde Yemen'in Hudeyde kentinin güneybatısındaki Tuhayta bölgesine iki hava saldırısı düzenledi.

Husilere ait el-Mesire televizyonu haberinde ayrıntıya yer vermezken, bölge sakinleri sosyal medyada iki güçlü patlamanın evlerini sarstığını belirtti.

Saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmayan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, genellikle kendi kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırılarını daha sonra teyit eden bir açıklama yayımlıyor.

Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, İsrail ile devam eden çatışmalarda Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana İsrail şehirlerine roket ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyor ve Kızıldeniz'deki "İsrail bağlantılı" deniz taşımacılığını kesintiye uğratıyor.

Bölgede konuşlu ABD öncülüğündeki donanma koalisyonu ise grubu caydırmak amacıyla ocak ayından bu yana Husi hedeflerine düzenli hava saldırıları düzenliyor.