ABD-İran Nükleer Görüşmeleri 11 Mayıs'ta

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yürütülen müzakerelerin dördüncü turunun 11 Mayıs'ta Umman'da yapılmasının planlandığını bildirdi.

İran ile ABD arasındaki dördüncü tur nükleer görüşmelerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağı doğrulandı. Yerel basına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, geçen hafta ertelenen nükleer görüşmelerin tarihinin belirlendiğini duyurdu. Görüşmelerin yeri ve zamanını ev sahibi Umman'ın belirlediğini aktaran Erakçi, "Şimdilik görüşmelerin 11 Mayıs Pazar günü yapılması planlanıyor. Müzakerelerin başlama saati konusunda Umman tarafından koordinasyon bekliyoruz" dedi.

Erakçi, "Müzakereler ilerliyor ve doğal olarak ne kadar çok ilerleme kaydedersek, o kadar çok istişareye ve incelemeye ihtiyaç duyacağız. Ayrıca komitelerin gündeme getirilen konuları gözden geçirebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç var ancak önemli olan yavaş yavaş detaylara ineceğimiz bir yolda ilerliyor olmamız." ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD-İran arasındaki 4'üncü tur müzakerelerin 11 Mayıs Pazar günü Maskat'ta gerçekleşeceğini duyurdu.