ABD İstihbaratı, Venezuela'nın 'İşgal' İddiasını Reddetti - Son Dakika
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ABD İstihbaratı, Venezuela'nın 'İşgal' İddiasını Reddetti

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi, Venezuela'nın ABD'ye yönelik bir 'işgal' yürütmediğini tespit etti.

18.04.2025 11:11
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ABD Ulusal İstihbarat Konseyi (NIC), ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuelalıları sınır dışı etme gerekçesini çürüterek, Venezuela hükümetinin Tren de Aragua çetesi aracılığıyla ABD'ye yönelik bir "işgal" yürütmediğini tespit etti.

The Washington Post'un haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ABD'nin 18 istihbarat kurumunun görüşlerinden yararlanan Ulusal İstihbarat Konseyi'nin, Nisan ayı başında gizli bir değerlendirme yaptığını kaydetti.

Değerlendirme sonucunda Ulusal İstihbarat Konseyi'nin, Venezuela hükümetinin Tren de Aragua çetesi aracılığıyla ABD'ye yönelik bir "işgal" yürütmediğini tespit ettiği aktarıldı.

Değerlendirme, Maduro hükümeti ile Tren de Aragua arasında bazı düşük düzeyli temaslar olmasına rağmen çetenin, Venezuela liderinin talimatıyla faaliyet göstermediğini ortaya koydu.

Bu değerlendirmenin, Trump'ın kamuoyuna konuya ilişkin yaptığı açıklamalarla çeliştiği belirtildi.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nden yapılan açıklamada, değerlendirmenin medya ile çalışan "derin devlet aktörlerinin" işi olarak tanımlandığı aktarıldı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'a bağlı olan ABD istihbarat topluluğunun analitik merkezi NIC, ABD'deki tüm istihbarat kurumlarının değerlendirmelerini temsil etmesi amacıyla gizli değerlendirmeler yapıyor.

Trump, mart ortasında Tren de Aragua'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla ABD'ye yönelik bir "işgal" düzenlediğini iddia etmişti.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı olduğu iddia edilen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD İstihbaratı, Venezuela'nın 'İşgal' İddiasını Reddetti - Son Dakika

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