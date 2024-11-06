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ABD Kongre Seçimleri Gündemde

ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi ve Senato için sonuçlar bekleniyor.

06.11.2024 05:16
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ABD başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile Senatodaki 100 sandalyenin 3'te 1'inin yeni sahibi belirlenecek.

ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimleri için oy verme işlemlerinin sonuna yaklaşılırken, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki yeni dağılımın nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Ülke genelindeki oy sayım işlemleri devam ederken, bazı eyaletlerde sonuçlar da belli olmaya başladı.

Buna göre Vermont eyaletinden bağımsız olarak seçimlere giren Bernie Sanders yarışı rahat kazandı. ABD Senatosunda İsrail karşıtı tutumuyla bilinen ABD'nin İsrail'e silah göndermesini durdurmaya yönelik birçok tasarı sunan Sanders, 4. kez Senato yarışını kazandı.

Connecticut eyaletinden yarışa giren Demokrat Chris Murphy ile Massachusetts eyaletinden Demokrat Elizabeth Warren bir kez daha senatörlük yarışını kazandı.

Florida'da ise Cumhuriyetçi senatör Rick Scott ipi göğüslerken, sonuçların geldiği eyaletlerdeki oy sayım işlemleri devam ediyor.

Sonuçlar, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek.

51 Demokrat senatöre karşı 49 Cumhuriyetçi senatörün görev yaptığı Senatoda, Cumhuriyetçilerin en az bir sandalyeyi kendi lehlerine çevirerek çoğunluğu kazanabileceği öngörülüyor.

Kongre seçimleri, özellikle Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

Temsilciler Meclisi

Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.

Senato

Seçilenlerin 6 yıllığına göreve geldiği Senatoda toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.

Kaynak: AA

Bernie Sanders, Politika, Florida, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Kongre Seçimleri Gündemde - Son Dakika

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