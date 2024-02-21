ABD'li Intuitive Machines şirketi Ay'a iniş yapacak - Son Dakika
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ABD'li Intuitive Machines şirketi Ay'a iniş yapacak

ABD\'li Intuitive Machines şirketi Ay\'a iniş yapacak

Intuitive Machines şirketine ait olan Odysseus adlı Ay'a iniş aracı, Perşembe günü Ay'a inmek için planlanıyor. Bu, Intuitive Machines şirketinin Ay'ın yüzeyine gerçekleştirdiği ilk robotik uçuş olacak. Odysseus, NASA'nın bilimsel ve ticari yüklerini taşıyarak son 50 yıl içinde ABD'ye ait bir uzay aracının Ay'a ilk inişini gerçekleştirmeyi hedefliyor. İniş aracı, kritik sistemler ve yükler için ısı koşullarını analiz edip yöneten uçuş kontrolörleri tarafından mükemmel durumda olduğu belirtiliyor. İnişin Perşembe günü saat 16.49'da gerçekleşmesi planlanıyor.

21.02.2024 12:41
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LOS ANGELES, 21 Şubat (Xinhua) -- ABD'li Intuitive Machines şirketine ait ilk Ay'a iniş aracının Perşembe günü iniş yapması planlanıyor.

Şirket, Odysseus adlı iniş aracının geçtiğimiz Perşembe günü bir SpaceX Falcon 9 roketiyle NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığını duyurdu. Böylece, Intuitive Machines şirketi Ay'ın yüzeyine ilk robotik uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. NASA'nın bilimsel ve diğer ticari yüklerini taşıyan Odysseus, son 50 yıl içinde ABD'ye ait bir uzay aracının Ay'a ilk inişini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre Odysseus mükemmel durumda. İniş aracında kritik sistemler ve yükler için ısı koşulları uçuş kontrolörleri tarafından analiz edilip yönetilirken, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak üzere bir ısıtıcı güç ve irtifa kontrolü kombinasyonu kullanılıyor.

İniş aracının Perşembe günü merkezi standart saatle 16.49'da Ay'a inmesi planlanıyor.

NASA, Ticari Ay Yükü Hizmetleri inisiyatifi aracılığıyla Ay yüzeyine bilim ve teknoloji götürmek üzere birçok ABD'li şirketle çalışıyor.

Kaynak: Xinhua

Florida, NASA, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Intuitive Machines şirketi Ay'a iniş yapacak - Son Dakika

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