ABD\'li Intuitive Machines şirketi Ay\'a iniş yapacak

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LOS ANGELES, 21 Şubat (Xinhua) -- ABD'li Intuitive Machines şirketine ait ilk Ay'a iniş aracının Perşembe günü iniş yapması planlanıyor.

Şirket, Odysseus adlı iniş aracının geçtiğimiz Perşembe günü bir SpaceX Falcon 9 roketiyle NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığını duyurdu. Böylece, Intuitive Machines şirketi Ay'ın yüzeyine ilk robotik uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. NASA'nın bilimsel ve diğer ticari yüklerini taşıyan Odysseus, son 50 yıl içinde ABD'ye ait bir uzay aracının Ay'a ilk inişini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre Odysseus mükemmel durumda. İniş aracında kritik sistemler ve yükler için ısı koşulları uçuş kontrolörleri tarafından analiz edilip yönetilirken, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak üzere bir ısıtıcı güç ve irtifa kontrolü kombinasyonu kullanılıyor.

İniş aracının Perşembe günü merkezi standart saatle 16.49'da Ay'a inmesi planlanıyor.

NASA, Ticari Ay Yükü Hizmetleri inisiyatifi aracılığıyla Ay yüzeyine bilim ve teknoloji götürmek üzere birçok ABD'li şirketle çalışıyor.