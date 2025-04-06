ABD'nin 50 Eyaletinde Trump Karşıtı Gösteriler - Son Dakika
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ABD'nin 50 Eyaletinde Trump Karşıtı Gösteriler

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ABD genelinde Trump ve Musk karşıtı yaklaşık 1200 protesto düzenlendi. Göstericiler sokakları doldurdu.

06.04.2025 10:18
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- ABD'nin 50 eyaletinde Trump karşıtı gösteri

WASHINGTON - ABD'nin 50 eyaletinde, Başkan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki Elon Musk karşıtı yaklaşık bin 200 protesto gösterisi düzenlendi.

ABD'nin 50 eyaletinde eş zamanlı olarak yaklaşık bin 200 protesto gösterisi düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki Elon Musk'ın politikalarını protesto etmek isteyen binlerce kişi başkent Washington D.C ve New York şehri başta olmak üzere ülke genelinde sokaklara döküldü. Başkent Washington'da kalabalık, "Bilimden elinizi çekin", "Yenilebilir enerjiden elinizi çekin", "Sosyal güvenlikten elinizi çekin" "Nazi Musk ve palyaço buradaki tek israf. Bizim demokrasimiz satılık değil" pankartlarıyla Trump ve Musk'a tepki gösterdi.

Başkentteki gösterilerin organizatörleri, yaklaşık 150 aktivist grubun protestoya katıldığını belirtti. Kurulan sahnede konuşma yapan ABD Temsilciler Meclisi'nden Demokratlar, Trump'ın politikalarını eleştirirken, bazı göstericilerin Ukrayna ve Filistin bayrağı taşıması dikkat çekti.

ABD'de protestoların yanı sıra Avrupa'da da yüzlerce Trump karşıtı ABD'li bugün Almanya, Fransa ve İngiltere'de bir araya gelerek, Trump'ın ABD'nin iç ve dış politikalarını kapsamlı bir şekilde değiştirmesine karşı çıktı.

New York'ta da göstericiler, "Güç milyarderlerde değil, halktadır", "Hepimiz özgür olana dek kimse özgür değil", "Musk'ı Mars'a gönderin" yazılı pankartları taşıdı.

Trump, günü Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde geçirdi

Öte yandan ABD Başkanı Trump, günü Florida'da bulunan Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde geçirirken, öğleden sonra Jupiter'deki kulübünde golf oynadı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Elon Musk, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin 50 Eyaletinde Trump Karşıtı Gösteriler - Son Dakika

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