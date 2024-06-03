California'da çıkan yangınlarda 57 kilometrekarelik alan yandı - Son Dakika
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California'da çıkan yangınlarda 57 kilometrekarelik alan yandı

California\'da çıkan yangınlarda 57 kilometrekarelik alan yandı

ABD'nin California eyaletindeki San Joaquin bölgesinde cumartesi başlayan yangınlarda yaklaşık 57 kilometrekarelik alan yandı. Yangın nedeniyle binlerce kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Sıcak hava, rüzgar ve kurumuş otların yangının yayılmasını hızlandırdığı belirtildi. İki itfaiyeci yaralandı ve yangının nedeni araştırılıyor.

03.06.2024 15:13
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ABD'nin California eyaletindeki San Joaquin bölgesinde cumartesi başlayan yangınlarda yaklaşık 57 kilometrekarelik alan yandı.

CNN'in haberine göre, yetkililer, eyaletin San Joaquin bölgesinde cumartesi başlayan yangınlarda yaklaşık 57 kilometrekarelik alanın yandığını ve bölgedeki bitki örtüsünün yok olduğunu bildirdi.

Yetkililer, söndürülemeyen yangın nedeniyle binlerce kişiden evlerini tahliye etmelerini istedi.

Sıcak havalar, rüzgar ve kurumuş otların yangının yayılmasını hızlandırdığı belirtildi.

Sacramento bölgesindeki Ulusal Hava Durumu Servisi, gece boyunca devam etmesi beklenen ve hızı saatte yaklaşık 64 kilometreye kadar ulaşan kuru rüzgarlar nedeniyle yangının daha da yayılabileceğini aktardı.

California Ulaşım Departmanı da bölgedeki bir yolun duman ve görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Yangına müdahale eden iki itfaiyecinin yaralandığını bildiren yetkililer, itfaiyecilerin hafif ve orta derece yanık tanısıyla hastanede tedavi altına alındıklarını kaydetti.

California Orman ve Yangın Koruma Departmanı, yangının nedeninin araştırıldığını ve yıl başından bu yana 1200 orman yangınına müdahale edildiğini açıkladı.

Departmandan dün yapılan açıklamada, yangının yalnızca yüzde 30'unun kontrol altına alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel California'da çıkan yangınlarda 57 kilometrekarelik alan yandı - Son Dakika

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