Chicago'da düzenlenen Türk Festivali büyük ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Chicago'da düzenlenen Türk Festivali büyük ilgi görüyor

Chicago\'da düzenlenen Türk Festivali büyük ilgi görüyor

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Türk Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Festivalde Türk sanatları stantları, ünlü şefler, müzisyenler, el sanatları ustaları ve semazen gösterisi gibi birçok etkinlik yer alıyor. Türkiye'den gelen ebru sanatçısı Nurbanu Yaşar, Amerika'da bulunmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti. Festival, Türk kültürünün tanıtıldığı etkinliklerle 3 gün boyunca devam edecek.

26.05.2024 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Chicago kentinin Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde düzenlenen Türk Festivali devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu festivalde, ziyaretçiler Türk sanatları stantlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Festivale katılan Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Engin Türesin, Chicago'nun Amerika'nın en kozmopolit şehirlerinden bir tanesi olduğunu, kentte başta Müslüman toplumları olmak üzere farklı bölgelerden, ülkelerden, kökenlerden toplulukların yaşadığını söyledi.

Başkonsolos Türesin, Türk dizilerinin Türk kültürüne ilginin artmasında etkin rolü olduğunu dile getirdi.

Özellikle bölgede yaşayan Müslüman toplumlardan festivale büyük ilgi olduğunu vurgulayan Türesin, "Burada hem Türk mutfağını tanıtmak üzere ünlü şeflerimiz, hem de müzisyenlerimiz, geleneksel el sanatları ustaları, mehter takımı, semazen gösterisi ekibi, Hacivat-Karagöz dahil pek çok unsur sunulacak ve tanıtılacak." dedi.

Festivale katılmak için Türkiye'den gelen ebru sanatçısı Nurbanu Yaşar da "Burada olmak benim için çok kıymetli bir şey. Daha öncesinde birçok yurt dışı programına katıldığım oldu fakat Amerika'da bulunmak ve gerek yurt dışından misafirlerimizle olsun, gerek Türklerimizle, gurbetçilerimizle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Katılımcıların yoğun ilgisinden memnun olduğunun altını çizen Yaşar, yabancı ziyaretçilerin suyun üstünde motif yapıyor olmanın kendilerine çok ilginç geldiğini söylediğini aktardı.

Yaşar, Türkiye'de çoğu kişinin bunu deneyimleme fırsatı bulduğunu ama Amerika'da ilk kez gördükleri için ebru sanatını çok ilginç bulduklarını anlattı.

Chicago kentinde 3 gün süren Türk kültürünün tanıtıldığı "Türk Festivali" 24 Mayıs'ta başlamıştı.

Kaynak: AA

Türkiye, Chicago, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chicago'da düzenlenen Türk Festivali büyük ilgi görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:09 Süper Lig’e veda eden son takım Ankaragücü oldu Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu
20:43 İstanbulspor’u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
13:57 33 hasta fenalaşmıştı Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış 33 hasta fenalaşmıştı! Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış
18:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 21:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Chicago'da düzenlenen Türk Festivali büyük ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement