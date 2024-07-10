ABD'nin Colorado eyaletinde bir kişide veba tespit edildi - Son Dakika
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ABD'nin Colorado eyaletinde bir kişide veba tespit edildi

Pueblo bölgesinde yaşayan bir kişide yapılan ön testler sonucunda veba enfeksiyonuna rastlandığı açıklandı. Enfeksiyonun kaynağı araştırılırken, vebanın antibiyotikle başarıyla tedavi edildiği belirtildi. Veba vakalarının nadir görüldüğü Colorado'da, 1970-2022 yılları arasında toplam 67 veba vakası kaydedildi. Veba, enfekte olmuş bit veya hastalığı taşıyan hayvandan insan ve hayvanlara bulaşabilen bir hastalıktır.

10.07.2024 15:59
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ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Pueblo bölgesinde yaşayan bir kişide veba tespit edildi.

Pueblo Halk Sağlığı ve Çevre Departmanından yapılan açıklamada, ön testlerden elde edilen bulgular sonucu bir kişide vebaya rastlandığı ifade edildi.

Enfeksiyonun kaynağının araştırıldığı, vebanın antibiyotikle başarıyla tedavi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu tür durumlarda tedavinin derhal yapılması gerektiği kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 1970-2022'de Colorado'da 67 veba vakası görüldü.

ABD'nin New Mexico eyaletinde, 14 Mart'ta bir kişi vebadan yaşamını yitirmişti.

"Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgını

Veba, enfekte olmuş bit veya hastalığı taşıyan hayvandan insan ve hayvanlara bulaşıyor.

Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba, erken teşhisi halinde 7 ila 14 gün boyunca antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

1300'lerin ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran ve "Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgınında kıta nüfusunun neredeyse yarısı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Colorado, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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