Georgia'da Okullara Yönelik Tehditler Artıyor - Son Dakika
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Georgia'da Okullara Yönelik Tehditler Artıyor

Georgia\'da Okullara Yönelik Tehditler Artıyor

ABD'nin Georgia Eyaleti'nde okullara yönelik tehdit bildirimlerinde artış olduğu belirtilerek, bu tehditlerin kovuşturmaya tabi olacağı uyarısı yapıldı. Apalachee Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırının ardından okullarda tehdit bildirimlerinde artış yaşandığı ifade edildi.

07.09.2024 11:17
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ABD'NİN Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI), eyaletteki okullara yönelik tehdit bildirimlerinde artış olduğunu, yasalar kapsamında bu tehditlerin kovuşturmaya ve soruşturmaya tabi olacağı konusunda uyarıda bulundu.

GBI'dan yapılan açıklamada, "Kamu güvenliği camiası, Apalachee Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırının ardından okullara yönelik tehdit bildirimlerindeki artışa tepki gösteriyor. Kolluk kuvvetleri, sosyal medyada belirli tehditlerde bulunmanın soruşturulacağını ve yasaların en geniş kapsamıyla kovuşturulacağını halka hatırlatmak istiyor. Bununla birlikte, öğrenciler ve halk şüpheli faaliyetleri veya endişelerini bildirmeye daha yatkın olduğundan, okul güvenliği yardım hatları ve kolluk kuvvetleri genellikle toplu bir silahlı saldırı olayının ardından artan raporlama görmektedir. Bu çevrimiçi tehditlerin yeniden yayınlanması gereksiz paniğe neden olabilir ve yanlış bilgi yayabilir. Bugüne kadar, Apalachee Lisesi'nin vurulmasından bu yana internette yayınlanan tehditlerle ilgili soruşturmaların büyük çoğunluğu inandırıcı bulunmamıştır" denildi.

GBI, herhangi bir tehdit alınması durumunda yerel kolluk kuvvetlerine bildirilmesi, ancak yapılan tehdidin özellikle online platformlarda tekrar paylaşılmaması çağrısında bulundu.

NE OLDU?

Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Apalachee Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. 14 yaşındaki Colt Gray, AR-15 tipi otomatik tüfekle, eğitim gördüğü okulda öğrenci ve öğretmenlere ateş açtı.

Saldırı sonucu 14 yaşındaki 2 öğrenci ve birisi 39, diğeri 54 yaşındaki iki öğretmen hayatını kaybetti. Ayrıca 8'i öğrenci biri öğretmen 9 kişi de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Gray'in babası Colin Gray de gözaltın alındı.

GBI'dan dün yapılan açıklamada, "Colin Gray bugün erken saatlerde birçok suçtan gözaltına alındı. Oğlu Colt'un silahı almasına bilerek izin vermiştir. Öğrenciler ve veliler için çok zor bir dönemden geçiyoruz ve birçoğu korkuyor. Muhtemelen bugün eyaletin çeşitli okullarında başka öğrencilerin tehditler savurduğuna dair haberleri görmüşsünüzdür. Bu olayların her birinde polis, her konuyu ciddiye aldığımız için suçlamalarda bulundu ve gözaltılar yaptı. Colin, Colt Gray'in babası. Kendisine 4 kez kasıtsız adam öldürme, 2 kez ikinci derece cinayet ve 8 kez çocuklara zulüm suçlamaları yöneltilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: DHA

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