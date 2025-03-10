ABD'nin Hamas ile Görüşmeleri: İsrail Tepkileri - Son Dakika
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ABD'nin Hamas ile Görüşmeleri: İsrail Tepkileri

Adam Boehler, İsrail'in endişelerini anladıklarını belirterek, ABD'nin Hamas ile diyaloğunu savundu.

10.03.2025 05:16
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ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler, Hamas ile doğrudan görüşmeler konusunda İsrail'in şaşkınlık ve endişesini anlayışla karşıladıklarını bildirdi.

CNN televizyonuna röportaj veren Boehler, "İsraillilerin neden öfkeli olduğunu anlıyorum ancak biz ABD'yiz. İsrail'in ajanları değiliz. Belirli çıkarlarımız var ve iletişim kurduk. Özel parametrelerimiz vardı." dedi.

Görüşmeler konusunda İsrail'in şaşkınlık ve endişesini anlayışla karşıladıklarını bildiren Boehler, Hamas temsilcileriyle görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump tarafından önceden onaylandığını belirtti.

Rehinelerin serbest bırakılmasının teşvik edilmesinde, bu görüşmelerin "yapıcı ve faydalı" olduğunu kaydeden Boehler, "Gerçek şu ki yapmak istediğim şey, çok kırılgan bir noktada olan bazı müzakereleri başlatmaktı." diye konuştu.

Görüşmelerde Hamas'a "Burada istediğiniz oyun sonu nedir? Rüya (gibi) oyun sonu değil, ama bu noktada gerçekçi olduğunu düşündüğünüz şey nedir?" sorularını yönelttiğini kaydetti.

Rehineler konusunda birkaç hafta içinde bir şeyler başarılabileceğine inandığını dile getiren Boehler, sadece bölgede tutulan Amerikalılar değil, tüm tutukluların serbest bırakılabileceği bir anlaşma yapılabileceğine inandığını aktardı.

"Diyalog, oturmak demek"

Bu arada, Boehler, katıldığı "Fox News Sunday" programında İsrail'in endişelerine rağmen ABD ile Hamas arasındaki doğrudan görüşmeleri savunarak, diyaloğun "bir şeyler vermek anlamına gelmediğini" belirtti.

Boehler, "Diyalog, oturmak demek. Birinin ne istediğini dinlemek ve sonra bunun bizim istediklerimizle uyup uymadığını belirlemek. Daha sonra ortada bir yerde nasıl bir yere varılabilir ve savaş çıkmadan nasıl yaşayabiliriz?" şeklinde konuştu.

"Bazı ifadelerim yanlış yorumlandı"

İsrail'den gelen tepkiler üzerine daha sonra X hesabından paylaşımda bulunan Boehler, bazı ifadelerinin yanlış yorumlandığına dikkati çekti.

Boehler, "Bazılarının yanlış yorumlamasından dolayı net olmak istiyorum. Hamas binlerce masum insanı katletmiş bir terör örgütüdür. Tanımı gereğince kötü insanlardır. ve ABD Başkanı'nın da dediği gibi, Hamas tüm rehineleri derhal serbest bırakmadığı takdirde tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff hafta içi Doha'ya gidecek

Öte yandan, ABD ulusal basınında, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, rehine salıverilmesi ve olası ateşkesi kapsayan yeni bir anlaşma için hafta içinde Doha'ya gitmeyi planladığı aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail, Boehler ile Hamas yöneticisi Halil el-Hayya arasında gerçekleştirilen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Hamas ile Görüşmeleri: İsrail Tepkileri - Son Dakika

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