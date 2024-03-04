ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Bilgi Mahallesini ziyaret etti

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Bilgi Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Sakarya, sorun ve talepleri dinledi ve kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirtti. Sakarya, ziyaretin ardından şehit yakınlarına da ziyarette bulundu.