ABD'nin Texas eyaletinde Beryl Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya çıktı - Son Dakika
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ABD'nin Texas eyaletinde Beryl Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

ABD'nin Texas kıyılarına 8 Temmuz'da "kategori 1" şiddetinde çıkan Beryl Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

26.07.2024 10:38
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ABD'nin Texas kıyılarına 8 Temmuz'da "kategori 1" şiddetinde çıkan Beryl Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Texas'ın bazı bölgelerinde kasırganın beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle bölgedeki caddeler su altında kalırken, 3 milyon kişiyi günlerce etkileyen elektrik kesintileri de yaşandı.

Kasırga nedeniyle Houston şehri başta olmak üzere eyalet genelinde çok sayıda ağaç yollara devrildi, pek çok ev ve iş yeri hasar gördü.

Yetkililer, 9'u Fort Bend County, 11'i de Houston'da olmak üzere eyalette kasırga nedeniyle toplam 36 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Texas'ta eyalet meclisinde, elektrik dağıtım şirketinin günlerce süren elektrik kesintisini giderememesinin sebebine dair inceleme başlatılması için komisyon kuruldu.

Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre de kasırganın etkisini gösterdiği günden bu yana Houston'daki iki havalimanında 1000'den fazla uçuş iptal edildi.

Texas sahilindeki halk, evlerinin ve iş yerlerinin camlarını tahtalarla kapatarak kasırgaya karşı önlem almıştı. Sahil kasabalarında oturanlar da tahliye emri sonrası bulundukları yerlerden ayrılmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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