NEW ABD'nin Texas eyaletinde pazartesiden beri kontrol altına alınamayan orman yangında şu ana kadar 2 kişi öldü, bir milyon dönümden fazla alan da yandı.
Texas A&M Orman Hizmetleri, Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan yangında şimdiye kadar, yaklaşık 1,2 milyon dönümlük alanın küle döndüğü ve binlerce kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.
ABD medyasındaki haberlerde, yangında, 2 kişinin hayatını kaybettiği, bu sayının artmasının beklendiği belirtildi.
Eyaletin kuzey bölgesinde devam eden yangın nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşerken, bölgedeki yollar ve otoyollar trafiğe kapatıldı.
İtfaiye yetkilileri, Panhandle'da yayılan yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını aktardı.
Eyaletin ormancılık teşkilatı, yangından etkilenen alanın "Delaware eyaletinin yüzölçümüne eşdeğer" olduğunu ve henüz yüzde 5'lik bölümde kontrol sağlayabildikleri bilgisini paylaştı.
Ayrıca Ulusal Hava Durumu Servisi, hafta sonu sıcak hava ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının yayılma ihtimaline karşın uyarıda bulundu.
Teksas Valisi Greg Abbott, dün yaptığı yazılı açıklamada, yangınla mücadeleye yardım için yaklaşık 100 ek acil durum çalışanı, 33 itfaiye aracı ve 6 hava tankerini bölgeye gönderdiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › ABD'nin Texas Eyaletinde Devam Eden Orman Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler, Beykoz’da halkla buluştu. Ülkenin en büyük sorunlarının başında ekonomik krizin geldiğini belirten İmamoğlu, “En büyük paramız 200 lirayı, 14 sene önce bu hükümet çıkardı. 14 sene önce 200 lira, 130 dolar yapıyordu. Dün akşam arkadaşlarım, raporunu çıkarttılar. Şu anda 6,5 dolar yapıyor. Öğlene doğru arkadaşım beni aradı, ‘Başkanım, belki de bugün 6 dolara düşecek’ dedi. 130 dolar nere, 6 dolar nere? Hani bunu diyordu ya ‘Nereden nereye.’ Nereden nereye!” dedi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kapaklı Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir depoda çeşitli markalara ait sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 20 ton sahte sıvı ve toz deterjan ile birlikte çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun su alması sonucu batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonunda 7'si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde hep birlikte ipi göğüsleyeceklerini belirterek, 'Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak.' dedi. Özhaseki, kentte bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Programı'nda, AK Parti olarak 22 yıldır hizmet belediyeciliği, marka şehirler, gönül belediyeciliği olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında arama çalışmaları hala devam ediyor. Otizmli çocuğun kaybolduğu saatte güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelenerek arama çalışmaları geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefonda başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, güvenlik kameralarına yansıyan anlar kaydedildi. İddiaya göre, bir sitede görevli olan S.A. ile A.Ş. arasında telefonda yaşanan tartışma sonucunda S.A. ateş açtı ve A.Ş. karşılık verdi. Yaralanan S.A. hastaneye kaldırılırken, A.Ş. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?