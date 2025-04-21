ABD’nin Yemen’e Saldırısı: 12 Ölü, 30 Yaralı

ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Husi yönetiminin Sağlık Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, gece ABD savaş uçaklarının Sana'nın yanı sıra Amran, Sade, Marib ve Mahvit illerine de saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Sana'daki bir mahalle ve pazara yönelik ABD saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırılarda oluşan enkazda, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, diğer 4 kentteki saldırılardaki can ve mal kaybına dair bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu saldırılara ilişkin ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.