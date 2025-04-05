ABD'nin Yemen Operasyonları 1 Milyar Dolara Yaklaştı - Son Dakika
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ABD'nin Yemen Operasyonları 1 Milyar Dolara Yaklaştı

Husilere karşı yürütülen operasyonların maliyeti 1 milyar dolara ulaşırken etkisi sınırlı kaldı.

05.04.2025 00:16
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ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husiler'e karşı düzenlediği askeri operasyonların maliyetinin 1 milyar dolara yaklaştığı, bununla birlikte etkisinin düşük kaldığı ifade edildi.

CNN'e konuşan, isimleri açıklanmayan üç yetkili, ABD ordusunun Husiler'e karşı üç haftadan kısa süren operasyonların toplam maliyetinin 1 milyar dolara yaklaştığını ancak saldırıların Husiler'in kapasitesini yok etmede sınırlı etki oluşturduğunu belirtti.

Yetkililer, ABD ordusunun 15 Mart'ta Husiler'e yönelik başlattığı saldırılarda "100 milyonlarca dolar değerinde" mühimmat kullanıldığını, bunlar arasında uzun menzilli seyir füzeleri (JASSM), güdümlü bombalar (JSOW) ve Tomahawk füzelerinin de bulunduğunu aktardı.

Konuyla ilgili konuşan yetkililerden biri, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Husiler'e karşı operasyonların devam etmesi için ABD Kongresinden ek fon talep etmesi gerekeceğini ancak bunun mümkün gözükmediğini ifade etti.

Pentagon'un, günlük ABD askeri saldırılarının Husiler üzerinde gerçekte ne gibi bir etkisi olduğunu kamuoyuna açıklamadığını belirten yetkililerden biri, "Bazı bölgeleri ele geçirdiler ancak bu Husiler'in Kızıldeniz'deki gemilere ateş açma veya ABD insansız hava araçlarını düşürmeye devam etme yeteneğini etkilemedi." ifadelerine yer verdi.

Haberde, söz konusu saldırıların daha önce Kongre'nin her iki kanadı tarafından eleştiri aldığı, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de geçen hafta, Signal isimli iletişim platformundaki sohbet grubunda bu operasyonu bir "hata" olarak tanımladığı detaylar paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Yemen Operasyonları 1 Milyar Dolara Yaklaştı - Son Dakika

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