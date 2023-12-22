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ABD Polisi, Yanan Araçtaki Kadını Son Anda Kurtardı - Son Dakika
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ABD Polisi, Yanan Araçtaki Kadını Son Anda Kurtardı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir polis, alevler içindeki araçta mahsur kalan kadını camı kırarak son anda kurtardı. İlçe Şerif Yardımcısı Matthew Yerby'in cesur müdahalesi sayesinde kadın, alevlerin tüm aracı sarmadan kurtarıldı. Olay sırasında aracın kapısı açılmadığı için kadının hayatı büyük tehlike altındaydı. Şerif Yardımcısı Yerby'in hızlı ve cesur hareketi, kadının hayatını kurtardı.

ABD Polisi, Yanan Araçtaki Kadını Son Anda Kurtardı
22.12.2023 - 20:34,
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- ABD polisi, yanan araçtaki kadını son anda kurtardı

OKLAHOMA - ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir polis alevler içindeki araçta mahsur kalan kadını camı kırarak son anda kurtardı.

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Meridian kasabasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapan, araç alev aldı. Olay yerine gelen İlçe Şerif Yardımcısı Matthew Yerby, aracın içinde mahsur kalan kadını camı kırarak dışarı çıkardı. Polise ait vücut kamerası görüntülerine göre Yerby'in araçtan çıkararak yere yatırdığı korku içindeki kadın, ayak bileğini kırdığını söyleyerek kendisini yalnız bırakmamasını istedi. Kadını sakinleştirmeye çalışan Yerby ise sağlık ekiplerini arayarak ambulans çağırdı. Polisin kadını kurtarmasından saniyeler sonra alevlerin tüm aracı sardığı görüldü.

"Polis gecikseydi kadın ölebilirdi"

Oklahoma County Şerifi Tommie Johnson, Matthew Yerby'i kahraman olarak nitelendirerek, olay sırasında aracın kapısının açılmadığını ve sürücünün mahsur kaldığını söyledi. Johnson, "Şerif Yardımcısı Yerby, kendi güvenliğini bile düşünmeden yanan araca koştu ve kadını kurtardı. Bir veya iki saniye bile tereddüt etse kadın ölebilirdi" dedi.

Kaynak: İHA
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