ABD, Rusya ve Ukrayna'ya İtidal Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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ABD, Rusya ve Ukrayna'ya İtidal Çağrısı Yaptı

27.05.2025 23:59
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ABD Dışişleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayarak taraflara gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını yakından takip ettiklerini belirterek, hem Moskova'ya hem de Kiev'e "bölgede gerilimi daha fazla artırmamaları" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, düzenlediği basın brifinginde, Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın hafta sonu Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları yakından takip ettiklerini ve sivil kayıplarından endişe duyduklarını söyleyen Bruce, "Bu hava saldırılarının, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yönelik en büyük hava saldırısı olduğuna dair haberleri takip ediyoruz. Dualarımız kurbanlar ve aileleriyle birliktedir. İtidal çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeyi çok istediğini ve bu sürecin uzamasından dolayı rahatsız olduğunu kaydeden Bruce, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldığı sosyal medyadaki paylaşımlarına atıf yaptı.

Bruce, iki ülke arasında doğrudan görüşmeler için bir kez daha çağrıda bulunduklarını ifade ederek, "Başkan adil, kalıcı ve sürekli bir barışa götürecek her türlü mekanizmayı, Rusya-Ukrayna anlaşmazlığına askeri çözüm olmadığını ve diplomatik çözümün gerekli olduğu her türlü mekanizmayı desteklemektedir." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu, eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Rusya ve Ukrayna'ya İtidal Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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