ABD Savunma Bakanı Orta Doğu'daki Gerilimi Hızlandırdı - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Orta Doğu'daki Gerilimi Hızlandırdı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'daki gerilimin ardından nükleer yakıtla çalışan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin sorumlu olduğu bölgeye geçişini hızlandırma talimatı verdi. Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüşerek İsrail'in güvenliği için her türlü adımı atacaklarını belirtti.

12.08.2024 10:05
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'daki gerilimin ardından nükleer yakıtla çalışan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin sorumlu olduğu bölgeye geçişini hızlandırma talimatı verdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü.

İsrail'in güvenliği için ABD'nin "her türlü adımı atacağını" belirten Austin, nükleer yakıtla çalışan ve F-35C savaş uçaklarıyla donanımlı USS Abraham Lincoln'ün de Orta Doğu'da sorumlu olduğu alana gidişini hızlandırma talimatını verdiğini aktardı.

Austin ayrıca, USS Georgia denizaltısını da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etti.

Gallant ve Austin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını, ateşkes görüşmelerini ve Hizbullah'ın faaliyetlerini ele aldı.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Orta Doğu'daki Gerilimi Hızlandırdı - Son Dakika

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