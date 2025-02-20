ABD Seçmenleri Putin'e Güvenmiyor - Son Dakika
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ABD Seçmenleri Putin'e Güvenmiyor

Ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 81'i Putin'e güvenilmemesi gerektiğini düşünüyor.

20.02.2025 12:46
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ABD'de yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 81'i, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenilmemesi gerektiğine inanıyor.

Connecticut eyaletinde bulunan Quinnipiac Üniversitesi, 13-17 Şubat'ta, ülke genelindeki 1039 kayıtlı seçmenin katılımıyla yaptığı ankette ABD halkına Putin'e ilişkin görüşlerini sordu.

Katılımcıların yüzde 81'i Putin'e güvenilmemesi gerektiğini ifade ederken, bu oran Cumhuriyetçi seçmenler için yüzde 73, Demokrat seçmenler için yüzde 93 olarak kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 9'u Putin'e güvenilebileceği fikrini paylaştı, yüzde 10'luk dilim ise görüş belirtmedi.

Katılımcıların yüzde 40'ı ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna Savaşı'na yönelik tutumunu onayladığını, yüzde 44'ü onaylamadığını ifade etti. Yüzde 16'lık dilim ise görüş belirtmedi.

Trump ile Putin 12 Şubat'ta 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi yapmıştı.

İki liderin görüşmesinin ardından, ABD ve Rusya üst düzey heyetleri, 18 Şubat'ta ikili ilişkileri normalleştirme ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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