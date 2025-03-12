ABD-Ukrayna'dan Rusya'ya Ateşkes Teklifi - Son Dakika
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ABD-Ukrayna'dan Rusya'ya Ateşkes Teklifi

ABD, Ukrayna ile askeri yardımı yeniden başlatıp, Rusya'ya 30 gün ateşkes teklif edecek.

12.03.2025 12:26
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(ANKARA) - ABD ile Ukrayna görüşmesinden sonra ABD, Ukrayna ile askeri yardım ve istihbarat paylaşımını yeniden başlatma konusunda anlaşmaya varırken; Ukrayna, Rusya ile 30 günlük bir ateşkes yapmayı kabul etti. ABD, aynı teklifi Rusya'ya sunacağını belirtirken Rusya ve ABD istihbarat şefleri dün telefonla görüştü. ABD Başkanı Donald Trump, konuyu görüşmek üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini kaydederken; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, " Moskova, insanların hayatlarını tehlikeye atacak tavizlerden kaçınacak" dedi.

ABD, Ukrayna ile askeri yardım ve istihbarat paylaşımını yeniden başlatma konusunda anlaşmaya vardı. Bu karar, Kiev'in Washington'ın Rusya ile 30 günlük bir ateşkes önerisini desteklemeye hazır olduğunu açıklamasının ardından alındı. İki ülke, ortak bir açıklama yaptı.

Rubio: "Top şimdi Moskova sahasında"

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Ukraynalı yetkililerle yapılan sekiz saatten fazla süren görüşmelerin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin şimdi teklifi Rusya'ya sunacağını ve "artık topun Moskova'nın sahasında" olduğunu söyledi. Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umut ediyoruz ki Ruslar en kısa sürede 'evet' cevabını verir, böylece bunun ikinci aşamasına geçebiliriz, yani gerçek müzakerelere" dedi Rubio, Washington'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile "mümkün olan en kısa sürede" tam bir anlaşma istediğini belirtti.

ABD ve Rusya istihbarat şefleri telefonla görüştü

ABD'nin Ukrayna ile askeri yardım ve istihbarat paylaşımını yeniden başlatacağını söylemesinin ve 30 günlük ateşkes teklifini Rusya'ya sunacağını açıklamasının ardından Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya'nın dış istihbarat şefi Sergey Narişkin, ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki istihbarat ajansı arasındaki iş birliği ve kriz yönetimi konularının ele alındığı belirtildi.

Lavrov: "Moskova, insanların hayatlarını tehlikeye atacak tavizlerden kaçınacak"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına verdiği bir röportajda, olası bir Ukrayna barış anlaşması bağlamında, "Moskova'nın insanların hayatlarını tehlikeye atacak tavizlerden kaçınacağını" söyledi. Lavrov, Rusya'nın duruşunu yineleyerek, "kalıcı bir barış anlaşması olması durumunda Ukrayna'da NATO askerlerinin varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceklerini" vurguladı.

Putin, 20 Ocak'ta Güvenlik Konseyi'ne, bir barış anlaşması tartışmaya açık olduğunu ancak kendisi ve diplomatlarının ateşkese karşı olduklarını ve Rusya'nın uzun vadeli güvenliğini koruyan bir anlaşma peşinde olduklarını defalarca belirttiklerini söylemişti. Putin, "Kısa süreli bir ateşkese, güçlerin yeniden düzenlenmesi ve yeniden silahlanma amacıyla bir tür ara verilmesine, ardından çatışmanın devam etmesine yol açacak bir duruma yer olmamalı, uzun vadeli bir barış olmalı" ifadesini kullanmıştı.

Rus basınına konuşan bir Rus milletvekili, "Herhangi bir anlaşma olamaz... Tavizlerin gerekli olduğu anlayışla, bizim şartlarımızla, Amerikan şartlarıyla değil" dedi.

Trump, ateşkes konusunda bu hafta Putin ile görüşebilir

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamalarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini kaydetti. Trump, Rusya'nın, Amerikalı ve Ukraynalı yetkililer tarafından hazırlanan bir ateşkes planını kabul etmesini umduğunu ve bu hafta veya haftaya Rusya ile bir toplantı yapılacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD-Ukrayna'dan Rusya'ya Ateşkes Teklifi - Son Dakika

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