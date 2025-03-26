ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Husi Grubu Açıklaması

WASHINGTON, 26 Mart (Xinhua) -- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Yemen'e yönelik askeri saldırıya ilişkin kurulan mesajlaşma grubuna bir gazetecinin alınmasının "tüm sorumluluğunu" üstlendiğini söyledi.

Salı günü Fox News kanalında yayımlanan "The Ingraham Angle" programına katılan Waltz, "Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Mesajlaşma grubunu ben kurdum. Evet bu utanç verici. İşin aslını öğreneceğiz" dedi.

The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapan Jeffrey Goldberg, pazartesi günkü yazısında 11 Mart'ta gazeteciler ve hükümet yetkilileri tarafından çok kullanılan şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'de "Husi PC Küçük Grup" adlı mesajlaşma grubuna katılmaya davet edildiğini belirtti.

Goldberg, gruba katıldıktan sonra aralarında Waltz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin Yemen'deki Husilere yönelik saldırı planını tartıştıklarını fark ettiğini söyledi.

Olay büyük oranda büyük bir ulusal güvenlik ihlali olarak görülürken, Demokrat milletvekilleri Beyaz Saray'a çok sayıda mektup yazarak olaya ilişkin açıklama talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise pazartesi günü Beyaz Saray'da gazetecilerin önünde Waltz'ı savundu. Trump, "Bence Waltz'un özür dilemesine gerek yok. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sorun ekipman ve teknolojide" dedi.

Trump, salı günü NBC News'e verdiği demecinde Waltz'ın ofisinden bir çalışanın Goldberg'i yanlışlıkla mesajlaşma grubuna dahil ettiğini söyledi. Trump ayrıca bu olayın Yemen'deki hava saldırıları üzerinde "hiçbir etkisi" olmadığını savundu.