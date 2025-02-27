ABD ve Rusya İstanbul'da Görüştü

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(İSTANBUL) Rusya ve ABD heyetleri, iki ülkenin büyükelçilikleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında İstanbul'da bir araya geldi. Saat 10.00'da başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 6.5 saat sürdü.

ABD-Rus heyetleri bugün ABD'nin İstanbul Başkonsolosu'nun konutunda bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 10.00'da başlayan görüşme için gelen Rus heyeti, saat 09.50'da yerleşkeye araçla giriş yaptı. Görüşme Saat 16.30 sıralarında sona erdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, edinilen bilgiye göre iki ülkenin Moskova ve Washigton büyükelçiliklerinin karşılıklı çalışmalara tekrar başlamasına yönelik, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar görüşüldü. Ukrayna meselesinin ise görüşmenin konuları arasında yer almadığı belirtildi.