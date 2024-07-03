ABD, Venezuela ile diyaloğun yeniden başlatılmasını memnuniyetle karşılıyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Washington'un iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden başlatılması teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Patel, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Maduro'nun, ABD'nin taraflar arasında diyaloğun yeniden başlatılması teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Patel, "Elbette iyi niyetli diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz ve Venezuela halkının, 25 Temmuz'da rekabetçi ve kapsayıcı seçimlere gitme arzusunu destekliyoruz." dedi.

Patel, demokratik değişimin kolay olmayacağını ve kesinlikle ciddi bir kararlılık gerektirdiğini vurgulayarak, Washington'un Venezuela halkının isteklerini desteklemek için uluslararası toplum ve ülkedeki aktörlerle birlikte çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin Venezuela'nın çıkarına olacağına işaret eden Patel, "Barbados Anlaşması'nın tam olarak uygulanması, Venezuelalıların hak ettiği demokrasiyi yeniden tesis etmek için en iyi yolu sunmaktadır. Bunun ekonomik ve insani koşulların iyileştirilmesine yardımcı olacağını ve ayrıca göç krizinin çözümüne katkı sunacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD ile diyaloğun yeniden başlayacağını açıkladı

Maduro, dün bir televizyon kanalında yaptığı konuşmasında, ABD hükümetinden 2 ay sonra görüşmelerin yeniden başlatılması ve doğrudan diyalog kurulması yönünde teklif aldığını aktarmıştı.

Venezuela lideri, ABD'nin diyalog teklifini kabul ettiklerini ve görüşmelerin yeniden başlayacağını belirtmişti.

Maduro, Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez Gomez'in bu diyaloglarda Venezuella'yı temsil edeceğini dile getirmişti.

ABD ve Venezuela, 2023'te Katar'ın arabuluculuğunda esir takası anlaşması imzalamıştı.