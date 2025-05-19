ABD, Yunan Limanlarını Stratejik Üs Yapmayı Hedefliyor

ABD'li diplomatların, Yunan limanlarını Amerika'nın Avrupa'ya açılan stratejik giriş kapıları haline getirme hedefi doğrultusunda hazırlık içinde oldukları bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, ABD'nin öncelikli hedefleri arasında Selanik, Pire ve Dedeağaç limanları yer alıyor.

Özellikle Çinli COSCO'nun işlettiği Pire Limanı için, ABD'nin, şirketin limandan çekilmesini teşvik edecek koşulların oluşturulması yönünde Atina'ya baskı yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Aynı zamanda Dedeağaç Limanı'nın, Ukrayna'ya askeri sevkiyat merkezi olmanın ötesinde, stratejik bir lojistik üs olarak yeniden tanımlandığı aktarıldı.

Yeni büyükelçi olarak atanması beklenen Kimberly Guilfoyle'un Atina'ya gelişinin temel amacının, Çin'in Yunanistan üzerindeki etkisini sınırlamak ve bu etkinin genişlemesini engellemek olduğu vurgulanırken, kendisine eşlik edecek diplomatların da Doğu Akdeniz ve Asya konusunda deneyimli isimler olduğu ifade edildi.