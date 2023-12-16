2. Abdülhamid'in torunu Nihal Osmanoğlu: "Şu anda ahlak yozlaşması var"

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığınca alınan kararda adabı muaşeret dersleri ortaokul ve liselerde müfredata alındı. İki yıldır adabı muaşeret çerçevesinde içerik üreten Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Nihal Osmanoğlu ise, "Şu anda bir ahlak yozlaşması görüyoruz. Ahlaki değerler, nezaket ve görgü duygusundan yoksun yetişirse, her zaman eksik kalacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda "adabı muaşeret" müfredatını oluşturdu. Ortaokullarda "görgü kuralları ve nezaket", liselerde ise "adabı muaşeret" adı altında seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı. Ortaokullarda okutulacak "görgü kuralları ve nezaket" dersinin amacı, öğrencilere iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini anlatmak olacak. Liselerdeki "adabı muaşeret" dersi ise daha geniş bir bakış açısıyla ele alındı.

Yaklaşık 2 yıldır adabı muaşeret kuralları çerçevesinde sosyal medya hesabından içerik üreten son dönem Osmanlı Devleti padişahlarından II. Abdulhamid'in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu ise alınan karar sonrası memnun olduğunu ifade etti. Çektiği videolarda adabı muaşeret kurallarını detaylı bir şekilde anlatan Osmanoğlu, içeriklerinde bahsettiği görgü ve nezaket kuralları ile ortaokul ve liselerin müfredatına alınan derslerin büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini dile getirdi.

Okullarda adabı muaşeret derslerinin müfredata alınması sonrası konuşan Nilhan Osmanoğlu, "Öncelikle çok mutluyum ve yerinde alınmış bir karar. Çünkü toplumumuzun buna ihtiyacı var. Aileler o kadar meşgul ki çocuklarımıza gelenek ve kültürlerimizden gelen adabı öğretmeye bazen vakit ayıramıyorlar. Bu bizim için çok değerli. Liselerde adabı muaşeret, orta okullarda ise nezaket kaideleri olarak öğretilecek. Kendi sosyal medyamda bu videoları çekerken onların anlayacağı bir dil kullanmayı tercih ettim. Sofra adabı, hitabet adabı, duruş, büyüklerine saygı, bunlar maalesef bugüne taşıyamadığımız değerler. Dolayısıyla çocuklara bu kesinlikle fayda sağlayacaktır. Adabı muaşeret ve nezaket derslerinin nitelikli kişiler tarafından verilmesi çok önemli. Kitaplarının özellikle nitelikli kişiler tarafından yazılması çok değerli. ve çocukların anlayacağı bir dil kullanılmalı" dedi.

"Çocuklarımız yanlış rol model olan kişilerle ahlaki durumdan uzak tutuluyor"

Çocukların adabı muaşeret derslerine ihtiyacı olduğunu belirten Osmanoğlu, "Şu anda bir ahlak yozlaşması görüyoruz. Bizim için çocuğumuzun bir inşaat mühendisi, doktor olması da önemli ancak bu ahlaki temelden yoksunsa ki biz bunu deprem vakti yaşadık. Yani ahlaki değerler, nezaket ve görgü, empati yapma duygusundan yoksun olarak yetişirse, hangi rütbede olursa olsun her zaman eksik kalacaktır. Son dönemlerde yaşadığımız Tiktok videolarında ahlaki yozlaşmayı gördük. Bize belki fiili olarak bomba atılmıyor fakat dizilerle veya yanlış rol model olan kişilerle çocuklarımız bu ahlaki durumdan uzak tutuluyor. Bu zamanın neslinde bazı eksiklikler görüyorum. Bir üniversiteden mezun olmak çok önemli ama ahlaki olarak, nezaket olarak adabı muaşeret çerçevesinde bir çok eksiklikler görüyorum. ve bu çocuklar bizi dünyada temsil edecekler. Dolayısıyla bir dünya vatandaşı olarak gittikleri her yerde bir hanımefendi, bir beyefendi nasıl hitap edilir, nasıl kendisini tanıtabilir, nasıl yemek yer bunların hepsinin bir kuralı var" dedi.

"Videolarıma başta insanlar biraz şaşırdılar"

Çektiği videolara ilk başlarda insanların şaşırdığını ifade eden Nilhan Osmanoğlu, "Benim videolarıma başta insanlar biraz şaşırdılar. Çorba içmeyi bilmiyor muyduk, çatal ve bıçağın masada bir dili olduğunu, tuzluğu koymanın, bardağı tutmanın; bunlar çok ince ayrıntılar. Bir çok konu işledik, dengeli olma halini, giyiniş adabını işledik, hitabeti işledik, diksiyon işledik. Çok güzel geri dönüşler de aldık. Bu noktada da zannediyorum ki Milli Eğitim Bakanlığının da dikkatini çekti ve müfredata almış oldular. Bizlerde çok mutlu olduk" dedi.