Abdullah Kaymak\'tan Afro-Arap İlahileri

Moritanya asıllı Türk sanatçı Abdullah Kaymak, başkentte müzikseverlerle bir araya geldi.

CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'daki konserde Kaymak, Afro-Arap Sufi geleneğine özgü ilahilerini seslendirdi.

Kaymak, 14 kişilik ekibiyle sahne aldı ve etnik müziklerden oluşan eserlerini dinleyicisiyle buluşturdu.

Dinleyiciler, farklı coğrafyalardan ve makamlardan oluşan "Allah Allah Mawlay", "Lamma Nadani" gibi ilahilere konser boyunca alkışlarla eşlik etti.