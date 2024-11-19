Abhazya'nın Sözde Devlet Başkanı İstifa Etti

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Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya'nın sözde Devlet Başkanı Aslan Bjania'nın, siyasi tartışmalar nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

Abhazya'nın sözde Devlet Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Bjania'nın Abhazya bölgesindeki siyasi istikrarsızlığa son verilmesi için istifa ettiği kaydedildi.

Göstericilerin parlamento binasını terk etmeleri istenen açıklamada, bölgenin sözde devlet başkanlığı görevini geçici olarak Bjania'nın yardımcısı Badra Gunba'nın üstleneceği ifade edildi.

Öte yandan, Abhazya'nın sözde Parlamentosu'nun de Bjania'nın istifa kararını desteklediği bildirildi.

Sözde Parlamento Başkanı Lasha Ashuba ise bölgede yakında devlet başkanlığı seçimlerinin yapılacağını duyurdu.

Abhazya bölgesindeki gelişmeler

Muhalifler, 15 Kasım'da bölgenin Sokhumi kentindeki sözde parlamento ve devlet başkanlığı ofisini ele geçirmiş ve bölgede siyasi kriz başlamıştı.

Muhalefet, Rusya ile bölge arasında bir "yatırım anlaşması" yapılmasına karşı çıkıyor.

Parlamentoda onaylanması gereken anlaşma, Rus tüzel kişilerinin Abhazya topraklarında yatırım yapmasına olanak tanıyor.

Göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen parlamento binası ve devlet başkanı ofisini basıp ele geçirmiş ve Rusya ile Abhazya bölgesi arasındaki "yatırım anlaşması"na ilişkin yasa tasarısının onaylanma süreci ertelenmişti.