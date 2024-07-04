Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nde tarihsel panel düzenlendi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin Milli Mücadele dönemini teknolojik bakış açısı ile yansıttığı Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, tarihsel bir panele ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediyesi'nin hizmete açtığı müzedeki "Milli Mücadelenin Subay Mektebi Zabit Namzedleri Talimgahı'nın 104. Yılında Abidin Paşa Köşkü ve Milli Mücadelemizdeki Önemi" paneline vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Panelde, ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan, Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden Dr. Selim Erdoğan ile Mamak Bilim ve Sanat Merkezinden Dr. Özlem Gülenç İğdi, Abidin Paşa Köşkü ve köşkün Milli Mücadele'deki önemine değindi.

Köşkün genç subay adaylarının eğitimlerine devam etmelerine sunduğu katkıya değinen konuşmacılar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün de Milli Mücadele'de oynadığı önemli rolü anlattılar.

Panele katılmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirten konuklara, panel sonrasında hatıra olarak plaket takdim edildi.