Yaban Domuzları KYK Yurduna Girdi - Son Dakika
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Yaban Domuzları KYK Yurduna Girdi

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Ardahan merkezde yaban domuzlarının KYK öğrenci yurdu bahçesi içerisine girerek yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı. Domuzlar gece yarısı KYK yurdunun bahçesine girerek, çöp konteynerlerinin etrafında ve bahçe içerisinde yiyecek aradı. İnsanların sokakta bulunmadığı dakikalarda rahatça gezinen yaban domuzları, yiyecek bulmak için uzun süre çevrede dolaştı. Yaklaşık iki saat bu şekilde dolaşan ve beslenmeye çalışan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.

10.09.2024 02:25
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Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

ARDAHAN - Ardahan merkezde yaban domuzlarının KYK öğrenci yurdu bahçesi içerisine girerek yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı.

Ardahan'da domuzlar gece yarısı KYK yurdunun bahçesine girerek, çöp konteynerlerinin etrafında ve bahçe içerisinde yiyecek aradı. İnsanların sokakta bulunmadığı dakikalarda rahatça gezinen yaban domuzları, yiyecek bulmak için uzun süre çevrede dolaştı. Yaklaşık iki saat bu şekilde dolaşan ve beslenmeye çalışan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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