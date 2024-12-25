Aç kalan tilki Elazığ\'a indi

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Elazığ'da aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehre indi

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.

Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Güneykent Mahallesi'ne kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.