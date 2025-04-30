Aç kalan tilki, evin bahçesine kadar indi

Aç kalan tilki evin bahçesine kadar girdi

BOLU - Bolu'da aç kalan bir tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Bir evin bahçesinde yiyecek arayan tilki, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu'da doğal yaşam ortamında yiyecek bulamayan tilki, Sağlık Mahallesi Atak Sokak'ta indi. Tilkinin bir evin bahçesinde yiyecek aradığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sokakta gezen tilki, aradığını bulamayınca gözlerden kayboldu.